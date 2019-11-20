وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الاجتماع المقرر عقده اليوم الخميس يهدف إلى وضع تدابير أفضل لحماية الدبلوماسيين في كوريا الجنوبية بعد أن اقتحمت جماعة من طلاب الجامعات مقر إقامة السفير الأمريكي هاري هاريس في وسط سول الشهر الماضي.. كما لقي رجل متقدم في العمر مصرعه بعد أن أشعل النار في نفسه أمام المبنى الذي تقع فيه سفارة اليابان في سول في شهر يوليو الماضي.

ويحضر اجتماع الغد المسؤولون الكوريون بالإضافة إلى الدبلوماسيين الأجانب من عدة دول من بينهم دبلوماسيين من الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا... وسبق أن عقدت الوزارة اجتماعا مماثلا مع الشرطة الأسبوع الماضي ولكن بغياب المبعوثين الأجانب.

من جانبه قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية "سنعرض على المبعوثين الأجانب بإيجاز ما يمكن أن تقدمه الوزارة والشرطة الكورية لهم فيما يتعلق بتعزيز الأمن، ونأمل أن نستمع أيضا إلى المصاعب التي قد يعانون منها".

ويأتي ضمن التدابير المقترحة لتعزيز الأمن إنشاء خط ساخن بين وزارة الخارجية والشرطة من أجل تواصل واستجابة أفضل لأي حادث مثل الدخول غير المسموح.

وتنظر الوزارة أيضا في مشاركة المزيد من المعلومات مع الشرطة حول البعثات الأجنبية ودولها والتي قد تكون ذات أهمية من ناحية الحفاظ على الأمن.