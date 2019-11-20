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رقم الخبر: 268732 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 19:37 الاقسام: محليات  
اللجنة المشتركة للإتفاق النووي تلتئم مطلع ديسمبر

اللجنة المشتركة للإتفاق النووي تلتئم مطلع ديسمبر

أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إمكانية عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي في أوائل ديسمبر المقبل.

وقال ميخائيل أوليانوف: في ضوء حرص الموقّعين على الاتفاق النووي، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي هذا العام على مستوى المدراء السياسيين لوزارات الدول الاعضاء في الاتفاق النووي في فيينا.

وأضاف: أعتقد أن الإجتماع سيعقد في أوائل ديسمبر.

وعُقد الاجتماع السابق للجنة المشتركة للاتفاق النووي في 28 يوليو على مستوى المدراء السياسيين في وزارات الخارجية للدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي وإيران في فيينا.

 

 

 
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