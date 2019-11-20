أعلن محافظ البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، عبدالناصر همتي، أن البنك المركزي مسيطر على السوق، وأن الظروف قد تحسنت من حيث احتياطي العملة الصعبة مقارنة بالفترة السابقة.

وعلى هامش إجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، وبشأن تأثير رفع أسعار البنزين على نسبة التضخم، قال همتي: قمنا ببعض الدراسات بناء على التوقعات المستقاة من جداول المعطيات والمآخذ، وتأثير أسعار البنزين على القطاعات الأخرى؛ وبناء على إعلان زملائي، فان تنفيذ هذا المشروع (رفع سعر البنزين) سيؤثر بنسبة 5ر2 بالمائة بشكل مباشر، ومع حساب التأثير غير المباشر، بشكل عام سيؤثر بنسبة قرابة 4 بالمائة طيلة العام القادم على نسبة التضخم. ولفت همتي الى أن هذه الإحصاءات مبنية الحسابات العلمية.

ورداً على سؤال بشأن تأثير زيادة أسعار البنزين على سوق العملة الصعبة، قال محافظ البنك المركزي: ان هذا الأمر لم يكن له تأثير على سوق العملة الصعبة، وأن هذه السوق تحت السيطرة، وقد أعلنت مسبقاً أننا لدينا سيطرة تامة على سوق العملة الصعبة، داعياً المواطنين الى عدم المخاطرة بأموالهم في هذه السوق، لأنها تتضمن مخاطرة كبيرة.

وصرح همتي: ان البنك المركزي مسيطر على السوق، وأن الظروف قد تحسنت من حيث احتياطي العملة الصعبة مقارنة بالفترة الماضية؛ وفي المستقبل سيستمر إنخفاض نسبة التضخم الذي حققناه في الأشهر الأخيرة، آملاً أن تشهد القطاعات الأخرى نتائج أفضل من خلال تعاون المواطنين وجهود المسؤولين.