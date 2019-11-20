أعلن وزير الطاقة، رضا أردكانيان، ان وفداً اقتصادياً ايرانياً سيتوجه الى موسكو اليوم الخميس لإجراء مباحثات نهائية حول تنفيذ المشاريع الممولة من القرض الروسي في البلاد.

وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، قال أردكانيان باعتباره مسؤول لجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا: ان الوفد الايراني يتكون من وزراء الاقتصاد، الصناعة، الطاقة، الطرق وبناء المدن، ومحافظ البنك المركزي الايراني لمتابعة القرض الذي خصصته الحكومة الروسية بمبلغ 5 مليارات دولار. وأضاف: ان مجلس الشورى الاسلامي صادق قبل عدة سنوات على تخصيص هذا القرض لتنفيذ عدة مشاريع، وهما محطة كهرباء سيرك في محافظة هرمزكان (جنوب) بطاقة 1400 ميغاواط وبتكلفة 2ر1 مليار دولار، وكهربة خط سكة حديد اينجه برون - كرمسار (شمال) بتكلفة حوالي مليار دولار، وان المحادثات بشأنها قد انتهت وتم تنظيم وإبرام العقود المتعلقة بها.

وتابع أردكانيان قائلاً: بالنسبة لبقية القرض حتى سقف 5 مليارات دولار جرت خلال العام الماضي متابعات مكثفة، ونتيجة لذلك تمت الموافقة على مقترحاتنا قبل أسبوعين والتي وافق عليها مجلس الوزراء في الاجتماع السابق.

وتطرق وزير الطاقة الى القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء، وقال: ان هذه القرارات تشمل توسيع قطاع النقل الداخلي في المدن من خلال تزويده بـ2000 عربة مترو، إنشاء سكة حديد زاهدان - بيرجند (شرق ايران)، مشروعين لوزارة الطاقة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) وهما رفع قدرة محطة كتوند الكهرومائية من 1000 الى 1640 ميغاواط، وكذلك تطوير محطة كهرباء رامين في أهواز بمقدار 180 ميغاواط.