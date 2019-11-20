أعلن رئيس نقابة صناعة الكهرباء في ايران، علي بخشي، عن خطة تهدف لزيادة صادرات الكهرباء من شرق البلاد إلى أفغانستان وباكستان بفضل مشاركة القطاع الخاص.

وقال بخشي، الأربعاء، في تصريح لمراسل فارس: ان أفغانستان وباكستان تحتاجان إلى عدة آلاف ميغاواط من الكهرباء الإيرانية، لذلك ينبغي الاستفادة من هذه الفرصة. وأضاف: ان شبكة الكهرباء الايرانية متصلة مع أفغانستان وباكستان، مؤكداً حاجة هذين البلدين للكهرباء، "وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم التصدير في وقت أقرب، لكن نتمنى زيادة صادرات الكهرباء إليهما في أقرب وقت ممكن بالنظر الى تركيز الاهتمام على هذا الأمر". وتابع: ان حجم الكهرباء المصدر من شرق ايران يبلغ حالياً حوالي 100 ميغاواط، فيما تفوق حاجة أفغانستان وباكستان 1000 ميغاواط من الكهرباء، لذلك مع اتصال شبكة الكهرباء بين إيران وهذين البلدين، سيتم رفع حجم صادرات الكهرباء من شرق البلاد إلى هذين البلدين بفضل مشاركة القطاع الخاص.

ونوه بخشي الى صادرات الكهرباء الايرانية إلى العراق، موضحاً إن الإتفاق بين البلدين سيتم تمديده بالتأكيد في عام 2020، حيث لا يوجد طريق آخر لدى العراق لتزويده بالكهرباء، و"في الاجتماعات التي عقدناها معهم سيتم تصدير الكهرباء مادامت الحاجة قائمة وإيران لديها القدرة على توفير الكهرباء لهذا البلد".

ولفت بخشي الى أن ايران تصدر نحو 1100 ميغاواط من الكهرباء الى العراق.