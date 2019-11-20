وأوضح مسعود خوانساري، في الإجتماع الثامن لنواب الغرفة، ان المقايضة ستجري مع الصين وهونغ كونغ، وذلك في إطار مذكرة تفاهم أبرمها وفد غرفة نجارة طهران في الصين مؤخراً. وشدد على أن الآلية قيد المرحلة النهائية والإنفاذ، ومن شأنها تسهيل وتسريع وتائر تنفيذ المشاريع الثنائية.

ولفت خوانساري الى أنه تم الإتفاق مع غرفة التجارة الصينية لإنشاء لجنة تحكيم مشتركة لحل النزاعات التجارية المحتملة عبرها.