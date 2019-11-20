  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268723 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
آلية لمقايضة السلع بين إيران والصين

آلية لمقايضة السلع بين إيران والصين

أعلن رئيس غرفة تجارة طهران عن صياغة آلية لمقايضة السلع بین ايران والصين بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري البیني.

وأوضح مسعود خوانساري، في الإجتماع الثامن لنواب الغرفة، ان المقايضة ستجري مع الصين وهونغ كونغ، وذلك في إطار مذكرة تفاهم أبرمها وفد غرفة نجارة طهران في الصين مؤخراً. وشدد على أن الآلية قيد المرحلة النهائية والإنفاذ، ومن شأنها تسهيل وتسريع وتائر تنفيذ المشاريع الثنائية.

ولفت خوانساري الى أنه تم الإتفاق مع غرفة التجارة الصينية لإنشاء لجنة تحكيم مشتركة لحل النزاعات التجارية المحتملة عبرها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5103 sec