بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، استدعت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى، وهدّدت امريكا بـ"إجراءات انتقامية"،.

الخارجية الصينية أفادت في بيان وسط تفاقم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن: إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو، استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين، لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على هذا النص.

بكين تستدعي دبلوماسيا أميركيا وتهدد بـ"إجراءات انتقامية

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين، الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ".

واعتبرت الصين أن الهدف من الخطوة الأميركية هو "تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر، الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يدعم "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونغ كونغ، ويهدد بإلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة.

ووافق المشرّعون الأميركيون أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر.

إحباط فرار متظاهرين محاصرين فى جامعة بهونغ كونغ

الى ذلك حاول بعض المحتجين المناهضين للحكومة المحاصرين في جامعة في هونغ كونغ الفرار يوم الأربعاء عن طريق شبكة الصرف الصحي التي قالت متظاهرة إنها رأت فيها ثعابين، لكن رجال الإطفاء منعوا هروبهم بإغلاق المخارج.

وقال شهود من رويترز: إن أقل من 100 متظاهر ما زالوا داخل جامعة بوليتكنيك التي تحاصرها شرطة مكافحة الشغب على مدار اليوم بعد اعتقال أكثر من ألف منذ مساء يوم الاثنين.

وسلم بعض المحتجين أنفسهم في حين أُلقى القبض على آخرين أثناء محاولاتهم الهرب التي شملت النزول بالحبال إلى درجات نارية تنتظرهم.

وظهر بعض المتظاهرين يرتدون أحذية مقاومة للماء ويحملون المصابيح داخل الحرم الجامعي يوم الأربعاء بعد محاولة هرب فاشلة أثناء الليل عن طريق شبكة قنوات الصرف حيث يشكل الارتفاع السريع لمنسوب المياه خطرا أيضا. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد تمكن من الهرب بتلك الوسيلة.