تنتظر روسيا ظهور طائرة هليكوبتر جديدة لرجال الأعمال خلال عام 2020. وقال ألكسندر أوخونكو، مدير عام شركة "في بي تكنولوجيا" المصنعة لطائرة هليكوبتر VRT500، لوكالة "سبوتنيك" إن الشركة ستنتهى من صنع النموذج العملى الأول من طائرة هليكوبتر VRT500 فى النصف الثانى من عام 2020.

وتتسع طائرة هليكوبتر VRT500 لـ5 أشخاص ويبلغ وزنها 1.6 طن.

وعن ثمن الطائرة الجديدة، قال مدير عام الشركة المصنعة لطائرة الهليكوبتر الجديدة المخصصة لنقل رجال الأعمال إن ثمنها يجارى ثمن نظيراتها الأجنبية، ولكنها تتفوق على سائر طائرات هذه الفئة فى التجهيز.

وتعتبر طائرة هليكوبتر VRT500 منافسة لطائرة "روبينسون" الأمريكية.

وكان يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد قدّر حاجة السوق إلى طائرات هليكوبتر من هذه الفئة في فترة ما قبل عام 2035 بحوالي 1000 طائرة.