أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين جوزيه مورينيو مدربا جديدا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما للتدريب لأول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر كانون الأول. وسيحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام يوم الثلاثاء.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان بموقع النادي على الإنترنت ”نمتلك الآن واحدا من أكثر مدربي كرة القدم نجاحا“.

وأضاف ”لديه خبرة كبيرة ويستطيع إلهام الفرق وهو مدرب عظيم. فاز بألقاب في كل ناد تولى قيادته. نؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة للفريق“.

وقاد بوكيتينو النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة في 2019 حقق خلالها الفريق ستة انتصارات فقط في 24 مباراة بالدوري.

وسيكون توتنهام، الذي يحتل المركز 14 حاليا في الدوري، ثالث ناد إنجليزي يقوده مورينيو الذي فاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع تشيلسي في فترتين مختلفتين.

وقال المدرب البرتغالي ”أنا متحمس للإنضمام إلى ناد لديه مثل هذا الإرث الرائع‭‭‭ ‬‬‬والجماهير المتحمسة. الكفاءة الموجودة في التشكيلة وأكاديمية الشباب تثير حماسي. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبني“.