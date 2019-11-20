خطط نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لتقديم عرض من أجل التعاقد مع لاعب يعتبره بديلاً مثالياً للمدافع سيرجيو راموس ، والذي يقترب شيئاً فشيئاً من نهاية مسيرته.

ولطالما اعتبر كابتن سيرجيو راموس بمثابة شخصية رئيسية في ريال مدريد وفي غرفة الملابس على مدار الأعوام الماضية ، وذلك بسبب صفاته القيادية لا مثيل لها وصلابته على مستوى خط الدفاع.

ودخل المدافع الأندلسي في الثلاثينيات من عمره وبدأ جسده في التباطؤ ، ولهذا السبب سيحتاج الفريق الملكي إلى البحث عن بديل له والحصول على أفضل نسخة تستطيع تقديم نفس العطاء والأداء.

وفي الوقت الحالي ، يريد راموس عقداً جديداً من ريال مدريد لمدة أربع سنوات وراتب قدره 16 مليون يورو ، لكن بعض المسؤولين لا يؤيدون مطالبه وقد عارضوا منحه عقداً لعامين مع سنة ثالثة اختيارية.

وذكرت قناة “جول” التلفزيونية الإسبانية أن المدافع كاليدو كوليبالي لاعب نابولي هو الرجل الذي يريد الرئيس فلورنتينو بيريز التعاقد معه في الصيف القادم بعد أن برز كواحد من أكثر المدافعين المطلوبين في العالم.

ويتمتع السنغالي البالغ من العمر 28 عاماً بمزيج من الخبرة والعمر المناسب للنجاح في إسبانيا ، ولهذا فقد قرر ريال مدريد تقديم 75 مليون يورو للتوقيع معه ، رغم مطالب نابولي بمبلغ 105 مليون يورو للتخلي عنه.