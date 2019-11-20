أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن قادة الناتو سوف يناقشون المهمة العسكرية لأفغانستان، ضمن قضايا أخرى في قمة قادة الناتو في لندن الشهر المقبل، بما في ذلك دور الناتو في مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن ستولتنبرج قوله فى حديثه إلى الصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الناتو الليلة الماضية، "تواصل مهماتنا التدريبية فى أفغانستان والعراق الاضطلاع بدور مهم فى منع عودة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية".

ورداً على سؤال بشأن التهديدات المحتملة التى يواجهها الحلفاء، وصف ستولتنبرج مهمة أفغانستان بأنها أكبر عملية عسكرية للتحالف تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتأكد من أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذاً آمنا للإرهاب الدولى. وأضاف، "من الضرورى أن ندرك أهمية الوقوف معا لتجنب حصول داعش على موطيء قدم فى أفغانستان". يأتى ذلك، فى الوقت الذى صعدت فيه القوات الأفغانية، بدعم من قوات التحالف، من عملياتها ضد مقاتلى داعش فى مقاطعة نانجارهار خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن ستولتنبرج قوله فى حديثه إلى الصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الناتو الليلة الماضية، "تواصل مهماتنا التدريبية فى أفغانستان والعراق الاضطلاع بدور مهم فى منع عودة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية".

ورداً على سؤال بشأن التهديدات المحتملة التى يواجهها الحلفاء، وصف ستولتنبرج مهمة أفغانستان بأنها أكبر عملية عسكرية للتحالف تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتأكد من أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذاً آمنا للإرهاب الدولى.

وأضاف، "من الضرورى أن ندرك أهمية الوقوف معا لتجنب حصول داعش على موطيء قدم فى أفغانستان".

يأتى ذلك، فى الوقت الذى صعدت فيه القوات الأفغانية، بدعم من قوات التحالف، من عملياتها ضد مقاتلى داعش فى مقاطعة نانجارهار خلال الأشهر الأخيرة.