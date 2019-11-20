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رقم الخبر: 268711 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 16:21 الاقسام: منوعات  
بيع كمأة بـ 120ألف يورو

بيع كمأة بـ 120ألف يورو

بيعت كمأة يزيد وزنها على كيلوغرام بقليل بسعر 120 ألف يورو أي حوالي 120 يورو للغرام الواحد، خلال المزاد العلني العالمي العشرين الذي ينظم في ألبا قرب تورينو.

 ويقيم الشاري الذي لم تكشف هويته في هونج كونج. وسعر هذه الكمأة الاستثنائية لا يعكس سعر السوق الذي يدور حول 375 يورو للمئة غرام في ألبا التي تعتبر سوقها مرجعاً وطنياً على ما تفيد به منظمة (كولديريتي) الزراعية الرئيسية في إيطاليا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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