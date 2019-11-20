بيعت كمأة يزيد وزنها على كيلوغرام بقليل بسعر 120 ألف يورو أي حوالي 120 يورو للغرام الواحد، خلال المزاد العلني العالمي العشرين الذي ينظم في ألبا قرب تورينو.

ويقيم الشاري الذي لم تكشف هويته في هونج كونج. وسعر هذه الكمأة الاستثنائية لا يعكس سعر السوق الذي يدور حول 375 يورو للمئة غرام في ألبا التي تعتبر سوقها مرجعاً وطنياً على ما تفيد به منظمة (كولديريتي) الزراعية الرئيسية في إيطاليا.