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رقم الخبر: 268709 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 16:20 الاقسام: منوعات  
باندا عملاقة تغادر أمريكا إلى الصين للتزاوج!

باندا عملاقة تغادر أمريكا إلى الصين للتزاوج!

غادر شبل باندا عملاقة معهد Conservation لعلم الأحياء وحديقة (سميثسونيان) الوطنية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر إلى الصين بغرض التزاوج والتكاثر.

وتنتقل جميع الأشبال المولودة في (سميثسونيان) إلى الصين عندما تبلغ 4 سنوات من العمر، للتكاثر مع حيوانات الباندا الأخرى، كجزء من برنامج التكاثر التعاوني في حديقة الحيوان، مع جمعية الحفاظ على الحياة البرية في الصين. ويساعد هذا الإجراء على الحفاظ على التنوع الوراثي للحيوانات.

وتبلغ الباندا العملاقة مرحلة النضوج الجنسي، بين 5 و7 سنوات.

وسيرافق طبيب بيطري من حديقة الحيوانات (سميثسونيان) الوطنية، الباندا (بي بي) في رحلته الجوية إلى الصين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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