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رقم الخبر: 268708 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هذا هو السبب الحقيقي لمرض السرطان

هذا هو السبب الحقيقي لمرض السرطان

يقع اللوم كله على بروتين الجليكوبروتين MUC1، الذي، بهجوم مستمر من البكتيريا، يتوقف عن أداء وظيفة وقائية ويبدأ في تدمير الخلايا.

يرتبط حوالي 20 % من جميع الأورام الخبيثة بالتهابات، فيروسية أو بكتيرية، والسبب الرئيسي للسرطان هو الالتهاب الدائم. وصل إلى هذا الاستنتاج علماء من الجامعة الأمريكية في نورث كارولينا في تشارلوت.

ويؤكد الباحثون أن الأورام الخبيثة تنجم عن تفاعل البكتيريا والبروتينات السكرية MUC1، والتي تبطن السطح القمي للخلايا الظهارية في الرئتين والمعدة والأمعاء والعيون وبعض الأعضاء الأخرى.

والحقيقة هي أن MUC1، جزءا لا يتجزأ من غشاء الخلايا الظهارية، يؤدي أساسا وظيفة واقية. ومع ذلك، مع العملية الالتهابية المستمرة، يمكن للبروتين السكري، على العكس من ذلك، أن يحفز العمليات المسببة للأمراض، وفقا لموقع «ميديكال إكسبرس».

يقول عالم الأحياء السرطاني بينكو موكيرجي: «إن الهجوم الجرثومي المستمر على الخلية ينشط الذيل السيتوبلازمي، أي الجزء الداخلي من البروتين، والذي يمكن أن يثير في المستقبل السرطان».

ومع ذلك، يقول العلماء، لا يتحول MUC1 دائما إلى خلية خطرة. عند بعض المرضى، يستمر في أداء وظيفة مضادة للالتهابات. ولكن لم يكتشف الباحثون بعد لماذا يحدث هذا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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