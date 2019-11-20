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رقم الخبر: 268707 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
آيس كريم صحي.. لخفض نسبة الكوليسترول

آيس كريم صحي.. لخفض نسبة الكوليسترول

أنتج المركز القومي للبحوث مكونا من الآيس كريم المدعم بالبكتيريا الحيوية، والفراكتواوليجوسكر الذي له أهمية صحية وصناعية، حيث تم تغليفه بمواد حيوية لحمايته من ظروف التصنيع المختلفة مثل درجة الحرارة والضغط الإسموزي والأحماض المستخدمة في إنتاج مثلجات لبنية صحية وكذلك أثناء المرور خلال الجهاز الهضمي للإنسان.

وأوضحت الدكتورة هدى سمير، صاحبة المشروع، أن هذا المنتج قابل للتطبيق الفوري على المستوى الصناعي والمستفيد النهائي هم شركات الصناعات الغذائية ومصانع الألبان والمستهلك النهائي.

وأشارت إلى أن المنتج يتميز بثبات البادئات الصحية المستخدمة في تصنيع الآيس كريم لفترة طويلة وحمايتها خلال فترة التخزين وتحمل درجة حرارة التجميد.

وبالنسبه لصحة الإنسان، فأوضحت «سمير» أن هذا المنتج يخفض نسبة الكوليسترول ويحمي الجهاز الهضمي من البكتيريا الضارة المسببة في قرح المعدة والأمعاء وعسر الهضم.

ولفتت إلى أنه يمكن إنتاج منتج عالي القيمة الغذائية على المستوى الصناعي في مصانع الألبان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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