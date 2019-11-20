قال مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري ان ايران وتركيا لديهما تعاون وثيق في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وقال ستاري، في اشارته الى التعاون الوثيق بين البلدين، ان تركيا من بين البلدان التي احرزت تقدما طيبا على صعيد العلوم والتكنولوجيا كما انها ترتبط باواصر جيدة للغاية مع ايران باعتبارها صديقا استراتيجيا.

واضاف: إننا نسعى الى تمتين الاواصر مع تركيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا في سياق العلاقات الدولية وكذلك الاستفادة من علمائها في مختلف المجالات العلمية.

وعدّ العلاقات العلمية بين ايران وتركيا بأنها ليست بالمستوى المطلوب لان هذين البلدين يستطيعان توطيد علاقاتهما اكثر مما مضى بالنظر الى طاقاتهما في المجالات العلمية والمعرفية كما إن عليهما توظيف كوادرهما التخصصية والنخبوية والاكاديميين لتحقيق قفزة علمية.