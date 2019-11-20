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رقم الخبر: 268702 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: محليات  
ظريف يعزي بوفاة البروفسور "فضل الله رضا" سفير إيران الأسبق في اليونسكو

ظريف يعزي بوفاة البروفسور "فضل الله رضا" سفير إيران الأسبق في اليونسكو

قدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، التعازي بمناسبة وفاة السفير الإيراني الاسبق لدى اليونسكو البروفسور "فضل الله رضا".
وأكد ظريف في رسالته، أن إرث البروفسور "فضل الله رضا" يمثل سجلا لمفاخر ايران، من حضوره الرائع في اليونسكو كسفير إيراني وأستاذ جامعات ومحافل علمية ذات شهرة عالمية إلى نظرياته العلمية الخالدة في مجالات المعرفة والأدب، موضحا بان هذا الأستاذ المحب لوطنه والفريد من نوعه،  بالإضافة إلى تسلق قمم المعرفة، كان يتصف بالأخلاق الحميدة، وان وفاته تعتبر خسارة كبيرة للمجتمع الإيراني والمراكز لعلمية.
وقدم ظريف احر التعازي لعائلة البروفسور رضا وأصدقائه وزملائه الاساتذة وطلابه وعامة الناس في إيران سائلا الباري تعالى الرحمة والمغفرة له.
البروفسور "فضل الله رضا" من العلماء الإيرانيين البارزين في الرياضيات وأستاذ في الهندسة الكهربائية وشاعرا، وقد توفي هذا الصباح  في أوتاوا بكندا عن عمر ناهز الـ105 اعوام.
 مسؤولية مكتب ممثلية إيران في اليونسكو ورئاسة جامعة طهران هي من بين مسؤوليات الأستاذ فضل الله رضا.
كما قدم المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تغريدة على تويتر التعازي بوفاة سفير إيران الاسبق لدى اليونسكو البروفسور فضل الله رضا.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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