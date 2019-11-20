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رقم الخبر: 268700 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان غوا الهندي يستضيف ثلاثة أعمال إيرانية

مهرجان غوا الهندي يستضيف ثلاثة أعمال إيرانية

تستضيف الدورة الـ 50 من مهرجان غوا الهندي ثلاثة أفلام سينمائية إيرانية طويلة على شاشتها.

حيث أفادت مواقع خبرية نقلاً عن فعاليات هذا الحدث السينمائي والذي يعتبر واحداً من افضل 15 مهرجاناً في العالم إستضافته خلال قسمه غير التنافسي (بانوراما) فيلمي «المتر بستة ونصف» للمخرج سعيد روستائي و«كبار السن لايموتون» للمخرج رضا جمالي.

فيما ينافس فيلم «الهندي الاحمر» للمخرج نيما رئيسي ثالث ضيوف السينما الهندية على جائزة غاندي لليونيسكو مع أفلام من ألمانيا، ايطاليا، المسكيك، امريكا والهند. حيث يعرض في هذا القدم 8 أفلام تناقش فيها قيم المهاتما غاندي.

تقام الدورة الخمسون من مهرجان غوا الهندي خلال الفترة بين 20 حتى 28 نوفمبر في مدينة غوا الهندية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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