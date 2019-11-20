يشارك الفيلم الإيراني القصير «الفالق» للمخرج سهيل أمير شريفي في مهرجان «اجيال» الدولي في قطر.

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته السابعة في الثامن عشر من نوفمبر الجاري وستستمر حتى الثالث والعشرين منه.

ويتنافس الفيلم في قسم الافلام القصيرة للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.

وتدور قصة «الفالق» حول فتاة تدعى نهال قامت بشيء سيسبب لها ولكثيرين الكثير من المتاعب فتقرر القيام يتمثيلية في مدرستها لتخفي به الخطأ الذي قامت به...

يذكر ان «الفالق» سبق ان حصل على جائزة افضل فيلم قصير من الدورة الثالثة والستين لمهرجان لندن الدولي.