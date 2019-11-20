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رقم الخبر: 268698 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: ثقافة وفن  
«الفالق» الايراني يتنافس في مهرجان «اجيال» القطري

«الفالق» الايراني يتنافس في مهرجان «اجيال» القطري

يشارك الفيلم الإيراني القصير «الفالق» للمخرج سهيل أمير شريفي في مهرجان «اجيال» الدولي في قطر.

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته السابعة في الثامن عشر من نوفمبر الجاري وستستمر حتى الثالث والعشرين منه.

ويتنافس الفيلم في قسم الافلام القصيرة للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.

وتدور قصة «الفالق» حول فتاة تدعى نهال قامت بشيء سيسبب لها ولكثيرين الكثير من المتاعب فتقرر القيام يتمثيلية في مدرستها لتخفي به الخطأ الذي قامت به...

يذكر ان «الفالق» سبق ان حصل على جائزة افضل فيلم قصير من الدورة الثالثة والستين لمهرجان لندن الدولي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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