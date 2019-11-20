أعلن السفير الصربي لدى طهران ترجمة كتاب «حكايات مجيد» الفارسية إلى الصربية وقال: لقد تمت ترجمة الكثير من الكتب من الفارسية إلى الصربية منها كتب للإمام الخميني (رض) وسعدي وحافظ وخيام.

وأعلن «دراغان تودوروفيتش»، السفير الصربي لدى إيران، استعداد بلاده لإبرام مذكرات تفاهم مع مؤسسة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية وذلك خلال زيارته للمكتبة الوطنية بالتزامن مع أسبوع «الكتاب والقراءة».

وأشار «تيودوروفيتش» إلى مشاركة صربيا كضيف خاص للمكتبة الوطنية الإيرانية في معرض طهران للكتاب العام الماضي، قائلا: لقد كانت هذه المشاركة مهمة للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف أن هناك كتبا باللغة الفارسية والصربية والإنجليزية والألمانية و ... في السفارة: من بينها يمكننا أن نذكر كتبا لشعراء إيران مثل سعدي وفردوسي وحافظ وخيام ومولوي باللغة الصربية.

كما أشار السفير الصربي إلى الكتب الفارسية التي تُرجمت إلى اللغة الصربية وقال: كما تمت ترجمة كتب الإمام الخميني(رض) وعلي أكبر ولايتي، رئيس هيئة أمناء جامعة آزاد الإسلامية الحرة، إلى الصربية.

وأكد تودورفيتش: نحن نحاول زيادة كمية الكتب الفارسية المترجمة إلى الصربية لأننا نريد أن نظهر مدى شهرة الأدب الفارسي في صربيا.

وأشار الى ترجمة كتاب «حكايات مجيد» إلى الصربية وقال: تم التوصل إلى اتفاق لترجمة عدد من الكتب الفارسية إلى الصربية.