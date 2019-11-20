أدانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي في بيانين منفصلين العدوان الصهيوني الذي استهدف الاراضي السورية فجر اليوم.

وقالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان العدو الصهيوني ما زال يمارس سياسة العربدة واستعراض العضلات بشن عدوان سافر على الأراضي السورية، ويرتكب جرائم بشعة بحق السكان الآمنين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وعلى رأسهم معاذ العجوري نجل القائد الفلسطيني أكرم العجوري.

وأدانت حركة حماس هذه الهجمة الصهيونية التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وشعوب المنطقة؛ تحقيقًا لهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، مطالبة بضرورة مواصلة التصدي لهذا العدوان، وتسخير كل مقدرات الأمة لمواجهة وإفشال المشروع التصفوي المدعوم أمريكيًا في المنطقة، ومؤكدة أن هزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر محتوم.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي ان الكيان الصهيوني يواصل عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين ، وفي تصعيد لهذا العدوان شنت طائرات العدو غارات جوية استهدفت سوريا الشقيقة.

وجددت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ادانتها العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا.

وأكدت وقوفها الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها.