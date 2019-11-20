  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268692 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 14:35 الاقسام: عربيات  
قيادي في حركة فتح: الولايات المتحدة تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني

قيادي في حركة فتح: الولايات المتحدة تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني

قال القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة إن الولايات المتحدة الامريكية تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني في ظل انحيازها للاحتلال الصهيوني.
وأضاف أبو عيطةفي تصريح خاص لمراسل ارنا، أن "الولايات المتحدة الامريكية تضع نفسها في مواجهة مع الشعب الفلسطيني وخانة العداء عندما تنحاز بشكل  مطلق للاحتلال الاسرائيلي وتدعي زورا وبهتانا أن أراض فلسطينية تقام عليها مستوطنات اسرائيلية بالقوة وبالإكراه على أراض دولة فلسطينية بمعنى أن الولايات المتحدة انحازت بشكل فاضح ومطلق لإسرائيل وتضع نفسها في خانة العداء مع الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "الولايات المتحدة الامريكية ضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن أراض 67 هي أراض دولة فلسطين وهي تنحاز بشكل مطلق لدولة الاحتلال الاسرائيلي وتضع نفسها في عداء مع الشعب الفلسطيني".
ولمواجهة ذلك، قال ابو عيطة "نحن ينقصنا شيء واحد وهو الوحدة الوطنية التي نستطيع من خلال لها التصدي لمؤامرة الفصل التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال تطبيق صفقة القرن".
 وطالب القيادي في حركة فتح بالوحدة الوطنية لمنع الاستفراد بالشعب الفلسطيني تارة في غزة وتارة في الضفة والقدس وللمحافظة على التراب الوطني والقضية الفلسطينية.
وقال "بالوحدة تستطيع مواجهة الاحتلال والمؤامرات ومشاريع التصفية التي تقودها الولايات المتحدة بإدارة ترامب.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3073 sec