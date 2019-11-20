قال القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة إن الولايات المتحدة الامريكية تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني في ظل انحيازها للاحتلال الصهيوني.

وأضاف أبو عيطةفي تصريح خاص لمراسل ارنا، أن "الولايات المتحدة الامريكية تضع نفسها في مواجهة مع الشعب الفلسطيني وخانة العداء عندما تنحاز بشكل مطلق للاحتلال الاسرائيلي وتدعي زورا وبهتانا أن أراض فلسطينية تقام عليها مستوطنات اسرائيلية بالقوة وبالإكراه على أراض دولة فلسطينية بمعنى أن الولايات المتحدة انحازت بشكل فاضح ومطلق لإسرائيل وتضع نفسها في خانة العداء مع الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "الولايات المتحدة الامريكية ضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن أراض 67 هي أراض دولة فلسطين وهي تنحاز بشكل مطلق لدولة الاحتلال الاسرائيلي وتضع نفسها في عداء مع الشعب الفلسطيني".

ولمواجهة ذلك، قال ابو عيطة "نحن ينقصنا شيء واحد وهو الوحدة الوطنية التي نستطيع من خلال لها التصدي لمؤامرة الفصل التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال تطبيق صفقة القرن".

وطالب القيادي في حركة فتح بالوحدة الوطنية لمنع الاستفراد بالشعب الفلسطيني تارة في غزة وتارة في الضفة والقدس وللمحافظة على التراب الوطني والقضية الفلسطينية.

وقال "بالوحدة تستطيع مواجهة الاحتلال والمؤامرات ومشاريع التصفية التي تقودها الولايات المتحدة بإدارة ترامب.