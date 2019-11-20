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رقم الخبر: 268689 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: منوعات  
كوبرا شديدة السمية تبتلع أفعى

كوبرا شديدة السمية تبتلع أفعى

رصد سكان محليون في الفلبين أفعى الكوبرا شديدة السمية بعد ابتلاعها أفعى بايثون بأكملها، في مشهد مثير للرعب والدهشة.

وتبين أن الكوبرا ابتلعت فريستها بالكامل، في حقل للأرز جنوب البلاد.

وقام السكان المصابون بالهلع، الذين شهدوا العديد من لدغات الكوبرا في السنوات الأخيرة، بضرب الأفعى السامة حتى نفوقها. ثم قطعوها ووجدوا أفعى بداخلها.

وقال أحد القرويين: يوجد الكثير من الأفاعي في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا تبتلع أفعى بايثون.

وبعد قتل الكوبرا، قدّروا أن طولها يبلغ زهاء 12 قدما (3.66 متر)، حيث كانت أفعى بايثون أقصر نوعا ما، وتراوح طولها بين 6 و8 أقدام (1.8 و2.44 متر).

ووقعت الحادثة الغريبة في قرية نائية بالقرب منKibalawan، في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين. وحذر المسؤولون السكان من الثعابين في الحقول المجاورة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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