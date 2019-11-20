توصل علماء المصريات إلى حل لغز ملايين الطيور المحنطة التي عثر عليها جوار المدافن البشرية في منطقتين بمصر بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وتم اكتشاف 4 ملايين مومياء لحيوانات مقدسة في قرية تونة الجبل، كما عثر على 1.75 مليون طائر محنط في مقبرة سقارة.

وأضافت الصحيفة أن العلماء يعتقدون أن ملايين الطيور، وأبرزها طائر أبو منجل المقدس، حنطت تقربا للآلهة.

وقالت سالي واصف، الباحثة في جامعة جريفيث بأستراليا، إن أغلب الطيور كانت عطايا الإله تحوت، إله الحكمة، إله السحر وإله الحكم، وأن هذا التقليد كان يمارس في الفترة ما بين عام 450 قبل الميلاد إلى 250 قبل الميلاد.

وأضافت في حديثها للصحيفة: إذا كان لديك رئيس عمل مزعج ولا تحصل على انصاف منه، عليك تقديم طائر أبو منجل لإله تحوت في عيده السنوي، بالمقابل سيمنحك العدالة التي تستحق.