اكتشف علماء يابانيون من جامعة ياماغاتا 143 رسما (جيوغليف) جديدا على هضبة نازكا في جنوب بيرو. ومن بين الرسوم نباتات وحيوانات ووحوش غريبة منها تحمل رؤوس مربعة.

ووفقا لموقع الجامعة الإلكتروني، فقد تم اكتشاف الرسومات خلال العمل الميداني وكذلك خلال تحليل ثلاثي الأبعاد للبيانات، كما تم التعرف على إحدى الرسومات لأول مرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، فإن بعض الرسومات لا تشبه أي شيئ على الإطلاق، بينما البعض الآخر تشبه الحيوانات والأسماك والنباتات، والبعض الآخر تبدو وكأنها وحوش تشبه الإنسان ولكن ذات رؤوس مربعة.

جيوغليف – هي رسومات مرسومة على الأرض، وغالبا ما تكون كبيرة جدا، بحيث لا يمكن التعرف عليها إلى من إرتفاعات عالية. وقد تم اكتشاف الرسومات على هضبة نازكا لأول مرة في عام 1939.