اكتسح الثلج والأمطار الغزيزة الطرق الرئيسية في البلاد منها هراز، جالوس، وفيروزكوه في محافظة مازندران شمالي ايران ومحافظات اخرى.

و نقلا عن ادارة الطرق الايرانية، انه اكتسح الثلج والامطار الطرق الرئيسية في البلاد منها هراز، وجالوس، وفيروزكوه في محافظة مازندران شمالي ايران ومحافظات اخرى.

وحسب التقارير المتواردة عن ادارة الطرق ان حركة المرور في الطرق الشمالية للبلاد هادئة حالياً.