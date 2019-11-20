  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268669 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 12:27 الاقسام: محليات  
الثلوج والأمطار الغزيزة تكتسح 11 محافظة ايرانية

الثلوج والأمطار الغزيزة تكتسح 11 محافظة ايرانية

اكتسح الثلج والأمطار الغزيزة الطرق الرئيسية في البلاد منها هراز، جالوس، وفيروزكوه في محافظة مازندران شمالي ايران ومحافظات اخرى.

و نقلا عن ادارة الطرق الايرانية، انه اكتسح الثلج والامطار الطرق الرئيسية في البلاد منها هراز، وجالوس، وفيروزكوه في محافظة مازندران شمالي ايران ومحافظات اخرى.

وحسب التقارير المتواردة عن ادارة الطرق ان حركة المرور في الطرق الشمالية للبلاد هادئة حالياً.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/0680 sec