اكد نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي هادي قوامي بان العوائد الناجمة عن زيادة اسعار البنزين ستوزع على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من المجتمع.

وقال قوامي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس"، لقد كنا منذ البداية محتجين بشدة على كيفية قرار الحكومة بزيادة اسعار البنزين ولكن في ضوء الظروف الراهنة سنساعد بتنفيذ هذا المشروع الذي لم يطرح في وقته المناسب ورافقته اشكاليات، بتكلفة اقل.

واضاف، انه مثلما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فان المشروع يجب ان يكون خاضعا لدراسة خبرائية مستفيضة اولا وان لا يؤدي الى زيادة اسعار سائر السلع والخدمات ثانيا وهذه مسالة مهمة جدا.

واكد بانه إن لم تستطع الحكومة مراقبة الاسعار للحيلولة دون ارتفاعها فان اعباء كبيرة ستلقى على عاتق الشعب لا يمكن التعويض عنها ولن تكون مبررة.

واشار الى ان حجم استهلاك البنزين في البلاد يبلغ نحو 35 مليار لتر سنويا كمعدل وكان من المتوقع ان يرتفع في العام القادم الى نحو 40 مليار لتر الا انه وفي ضوء زيادة اسعار البنزين سينخفض الاستهلاك بمقدار 3 مليارات اي سيبلغ 32 مليار لتر.

واوضح ان فائض العائد من رفع اسعار البنزين سيبلغ 38 تريليونا و 500 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم حكوميا ونحو 12000 تومان في السوق الحرة) والذي من المقرر ان يوزع على 60 مليون شخص اي ما يعادل 53 الف تومان للشخص الواحد.