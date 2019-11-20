|رقم الخبر: 268667
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019
|الوقت: 12:10
|الاقسام: محليات
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مسيرات داعمة للأمن ومنددة بأعمال الشغب في مدينة أردبيل
شهدت مدينة اردبيل ومدن اخرى في شمال غرب ايران مسيرات حاشدة اليوم الاربعاء دعما لامن البلاد واقتدارها وللتنديد بأعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد على خلفية ارتفاع سعر البنزين.
وشاركت في هذه المسيرات مختلف الشرائح الاجتماعية وحملوا شعارات الموت لاميركا والموت لاسرائيل والموت للمنافقين.
وندد المشاركون بأعمال الشغب وزعزعة الامن التي شهدتها بعض مدن البلاد على خلفية رفع سعر البنزين، مؤكدين حضورهم في جميع الساحات والفعاليات الحساسة في البلاد باعتماد الوعي والبصيرة.
وجدد المشاركون في المسيرات بيعتهم لقائد الثورة وأكدوا سخطهم على تصرفات فئة ضئيلة دفعتها قوى الاستكبار العالمي لتخريب الممتلكات العامة.
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