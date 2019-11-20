مسيرات داعمة للأمن ومنددة بأعمال الشغب في مدينة أردبيل شهدت مدينة اردبيل ومدن اخرى في شمال غرب ايران مسيرات حاشدة اليوم الاربعاء دعما لامن البلاد واقتدارها وللتنديد بأعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد على خلفية ارتفاع سعر البنزين.