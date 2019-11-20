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رقم الخبر: 268666 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: محليات  
اللواء سلامي: أمريكا والكيان الصهيوني عدوين مشتركين للعالم الإسلامي

اللواء سلامي: أمريكا والكيان الصهيوني عدوين مشتركين للعالم الإسلامي

اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية، امريكا والكيان الصهيوني، عدوين مشتركين للعالم الإسلامي، وشدد على الحاجة إلى وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية لمواجهة المؤامرات المقيتة للعدو.
واستقبل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري اليوم الاربعاء قائد الجيش الباكستاني اللواء قمر جاويد باجوا، الذي يزور طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وأشار اللواء سلامي إلى أن امريكا والكيان الصهيوني المزيف، هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي، وأشاد بجهود باكستان البناءة لتخفيف التوترات في المنطقة، مشددا على الحاجة إلى المزيد من وحدة وتضامن الأمة الإسلامية لمواجهة المؤامرات الشريرة للأعداء.
ولفت الى إستراتيجية إيران وباكستان المشتركة لترسيخ الأمن المستدام في المناطق الحدودية، وأضاف: أننا ناخذ بنظر الاعتبار  جغرافية العالم الإسلامي في الدفاع عن الأمة الاسلامية ولن نفرق أبدا بين الشيعة والسنة.
من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوا عن ارتياحه لزيارة إيران؛ ووصف إيران وباكستان بالبلدين الجارين والذي يتمتعان بقدر كبير من المشتركات الدينية والثقافية والتاريخية والحدود المشتركة، معتبرا هذا الأمر بأنه يشكل أساسا مهما لمزيد من تطوير التعاون بين البلدين.
كما أشاد بالدور الحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب التكفيري في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا.
وتركزت محادثات العميد سلامي والجنرال باجوا حول توسيع نطاق العلاقات العسكرية والأمنية وتوسيع التفاعلات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التعليمي والبحثي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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