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رقم الخبر: 268665 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 11:34 الاقسام: رياضة  
البرازيل تقسو وديا على كوريا الجنوبية في أبو ظبي

البرازيل تقسو وديا على كوريا الجنوبية في أبو ظبي

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي 3-0 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسجل ثلاثية منتخب "السامبا" كل من لوكاس باكيتا وفيليب كوتينيو ودانيلو في الدقائق 9 و36 و60 على الترتيب.

وتأتي المباراة ضمن استعداد البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم 2022، بداية من مارس القادم.

يذكر أن المنتخب البرازيلي خسر مباراته الودية الأولى، خلال فترة التوقف الدولي الحالية على يد الغريم التقليدي منتخب الأرجنتين، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض بهدف دون رد سجله قائد "التانغو" ليونيل ميسي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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