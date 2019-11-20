اعلن مدير عام الاعلام الاسلامي في محافظة اذربيجان الشرقية بان عددا ملحوظا من معتقلي احداث الشغب الاخيرة كانوا من فرقة البهائية الضالّة.

وفي تصريحه خلال ملتقى "البهائية؛ 200 عام من العنف والخيانة والخرافة الطائفية" المنعقد اليوم في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية (شمال شرق ايران)، اكد حجة الاسلام حسن شعباني ضرورة حفاظ الشعب على ذاكرته التاريخية من اجل الحفاظ على هويته ودون ذلك قد يتغير موقع الجلاد والضحية بمضي الوقت.

وقال شعباني، إن كنا لا نشعر اليوم بوجود فرقة البهائية المقيتة ظاهريا فلا يعني ذلك عدم وجودها او غياب نشاطها اذ ان عددا ملحوظا من معتقلي احداث الشغب الاخيرة كانوا من هذه الفرقة.

واضاف، ان هذه الفرقة منحرفة الافكار مازالت مدعومة بقوة اكبر من قبل الاجانب لذا فان الجبهة الثقافية للثورة يجب ان تنقد افكارها بصورة استدلالية.

جدير ذكره ان فرقة البهائية هي فرقة ذات افكار منحرفة مدعومة تاريخيا من قبل الصهيونية العالمية والاستعمار لاثارة التفرقة الطائفية في صفوف المسلمين.