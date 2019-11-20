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رقم الخبر: 268663 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 11:42 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية العراقي يتلقى إتصالاً هاتفياً من أمين عام الجامعة العربية

وزير الخارجية العراقي يتلقى إتصالاً هاتفياً من أمين عام الجامعة العربية

تلقـّى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من أمين عامّ الجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، وبحثا خلاله مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة.

وأفاد بيان للخارجية العراقية انه جرى في الاتصال بين الوزير الحكيم و أمين عامّ الجامعة العربيّة بحث سُبُل التعاون بين العراق والجامعة العربيّة، وتعزيز أواصر التواصُل خدمة للقضايا العربيّة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية سلمية مطالبة بتوفير فرص العمل واصلاحات تعمل الحكومة على تنفيذها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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