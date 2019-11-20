|رقم الخبر: 268663
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019
|الوقت: 11:42
|الاقسام: عربيات
|
وزير الخارجية العراقي يتلقى إتصالاً هاتفياً من أمين عام الجامعة العربية
تلقـّى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من أمين عامّ الجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، وبحثا خلاله مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة.
وأفاد بيان للخارجية العراقية انه جرى في الاتصال بين الوزير الحكيم و أمين عامّ الجامعة العربيّة بحث سُبُل التعاون بين العراق والجامعة العربيّة، وتعزيز أواصر التواصُل خدمة للقضايا العربيّة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية سلمية مطالبة بتوفير فرص العمل واصلاحات تعمل الحكومة على تنفيذها.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر