تلقـّى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من أمين عامّ الجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، وبحثا خلاله مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة.

وأفاد بيان للخارجية العراقية انه جرى في الاتصال بين الوزير الحكيم و أمين عامّ الجامعة العربيّة بحث سُبُل التعاون بين العراق والجامعة العربيّة، وتعزيز أواصر التواصُل خدمة للقضايا العربيّة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية سلمية مطالبة بتوفير فرص العمل واصلاحات تعمل الحكومة على تنفيذها.