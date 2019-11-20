تحدث باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية "لا ماسيا"، عن مستقبل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة.

وقال كلويفرت في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مدربو الفريق الأول يجب أن يكون لديهم عقل متفتح، أتفهم أن وظيفتهم متعلقة بالنتائج، وإذ لم تتحقق، سيرحلون".

وأضاف: "لكن داخل النادي يجب أن يكون هناك لاعبون شباب يتمتعون بالموهبة التي يمكن أن تجعل الفريق الأول أقوى، ويجب أن يكون لديهم هذا الشعور والرؤية التي يمكن أن يصنعوها، وهو أمر مهم حقًا ".

وردًا على سؤاله باعتمال فالفيردي على اللاعبين الصغار، أوضح كلويفرت: "لقد أشرك إرنستو العديد من اللاعبين، ولا يمكن انتقاده في هذه النقطة، إنه منفتح على إعطاء دقائق للشباب".

وارتبط اسم الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، بتولي القيادة الفني لبرشلونة، حال رحيل فالفيردي، حيث يملك شرطًا في عقده يسمح له بالرحيل بعد يورو 2020.

وعلق كلويفرت على هذا الأمر، قائلًا: "أعرف رونالد جيدًا، هو مدرب جيد للغاية، ويسير بخطى ثابتة مع منتخب هولندا".

وتابع: "ربما يقود برشلونة يومًا ما، لا أعرف، ولكن احترامًا لفالفيردي، لا أريد التحدث عن مدربين آخرين".