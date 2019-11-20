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رقم الخبر: 268660 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 11:34 الاقسام: رياضة  
مصر تثأر من جنوب إفريقيا وتتأهل للأولمبياد

مصر تثأر من جنوب إفريقيا وتتأهل للأولمبياد

تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على جنوب إفريقيا (3-0) الثلاثاء، بملعب القاهرة، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، ليصعد لمواجهة كوت ديفوار في النهائي.

وصعد الفراعنة للأولمبياد، بعد غياب عن دورة ألعاب ريو 2016، وذلك للمرة الـ12 في تاريخهم.

وسجل أهداف مصر كل من، رمضان صبحي (ضربة جزاء) في الدقيقة 59، وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، في الدقيقتين 84 و89.

وثأرت مصر بذلك من خروج منتخبها الأول، من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، على يد جنوب إفريقيا في يوليو/تموز الماضي على نفس الملعب.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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