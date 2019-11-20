كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام، ما يزال ضمن اهتمامات روما الإيطالي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن زياش (26 عامًا) كان على بعد خطوات من التوقيع لروما في عهد المدير الرياضي السابق رامون رودريجيز مونشي، إلا أن الصفقة لم تتم.

لكن ذلك لم يثن روما عن رغبته في ضم زياش، إلا أن الأمور باتت صعبة أكثر من أي وقتٍ مضى، بعد تألق اللاعب بشدة مع أياكس في الفترة الأخيرة، وتسجيله 6 أهداف وصناعة 15 هذا الموسم.

ولا يعد روما النادي الوحيد في إيطاليا الذي يرغب في ضم زياش، حيث تعتبر أندية ميلان ونابولي أيضًا من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم المغربي.

وفي إنجلترا يراقب توتنهام وضع زياش مع أياكس تحسبًا للانقضاض عليه، في ظل اقتراب رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن عن صفوف الفريق اللندني.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ومن غير المرجح أن يقوم بتمديد عقده.