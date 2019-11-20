أعلن توتنهام رسميا في الساعات الاولى من صباح الاربعاء أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بات مدربه الجديد، بعقد يمتد حتى عام 2023.

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أنه تم الاتصال بمورينيو مساء الثلاثاء لمعرفة موقفه من خلافة بوكيتينو.

وأوضحت أن مسؤولي توتنهام قضوا الليل بأكمله، في محادثات مع مورينيو حول تفاصيل العقد.

وفي حديثه عن تعيينه، قال مورينيو: "أنا متحمس للانضمام إلى النادي العريق وإلى هؤلاء الداعمين المتحمسين، العمل مع الفريق والنادي يثيرني، وتدريب هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني "، نقلا عن الموقع الرسمي لتوتنهام.

ويسعى مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما سبق له تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

حيث كان توتنهام هوتسبير قد أعلن رسميًا الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه، واتخذ توتنهام هذا القرار، بعد 5 مواسم قضاها بوكيتينو في القيادة الفنية للفريق.

وقاد بوكيتينو السبيرز، إلى الدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 4 من مواسمه الـ5 مع النادي اللندني.

كما تأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام ليفربول (2-0).

لكن جاءت البداية الكارثية للسبيرز هذا الموسم، لتجبر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، على الإطاحة بالمدرب الأرجنتنيني.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في البريميرليج حاليا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 12 جولة، حيث حقق 3 انتصارات فقط، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى الهزيمة في 4 مناسبات.