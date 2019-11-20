بحث اتحاد غرف التجارة السورية مع وفد شركات إيرانية ممثلة لغرف تجارة "تبريز" و"محافظة أذربيجان الشرقية"، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.

وبحث الجانبان ضرورة إقامة معارض للمنتجات السورية في المدن الإيرانية، وتطوير التبادل التجاري، وزيادة عدد المشاريع الصناعية المشتركة، ودعم صناعة السيارات، حسبما ذكرته صحيفة الوطن السورية.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، غسان القلاع، ضرورة معالجة عقبتين أساسيتين لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، أولاهما تتعلق بإنشاء مصرف مشترك يتعامل بعملات البلدين، وذلك لتسهيل التعاملات التجارية، في حين تتعلق العقبة الثانية بموضوع الشحن، خاصة أن النقل البري في ظل الظروف الحالية متعثر، ولاسيما طريق العراق، لذلك فإن الشحن البحري هو الأيسر حاليا.

ومن جهته، أعلن رئيس وفد الشركات الإيرانية، رضوان كنعان، أنه سيتم خلال أشهر قريبة جدا إطلاق المصرف المشترك الايراني - السوري بهدف تسهيل التبادل التجاري، مشيرا إلى أن المصرف المشترك الحكومي يحتاج فقط لإجراءات بسيطة ومفاوضات نهائية ليعلن عن انطلاقه فعليا.

ولفت كنعان إلى التطور الحاصل في المفاوضات بخصوص المصرف المشترك بين البلدين، وأنه يجب أن ينطلق خلال أربعة أشهر.