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رقم الخبر: 268652 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 10:18 الاقسام: رياضة  
هاتريك فينالدوم يقود هولندا لاكتساح إستونيا
في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ..

هاتريك فينالدوم يقود هولندا لاكتساح إستونيا

حقق منتخب هولندا فوزًا ساحقًا على إستونيا، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب يوهان كرويف أرينا، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.

أحرز جورجينو فينالدوم ثلاثة أهداف في الدقائق 6، 66 و78، فيما أحرز ناثان أكي هدفًا بالدقيقة 19، ومايرون بوادو بالدقيقة 87.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف ألمانيا متصدر المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى لمساء الثلاثاء كالاتي:

سلوفاكيا 2 – اذربيجان صفر

ويلز 2 – المجر صفر

المانيا 6 – ايرلندا الشمالية 1

اسكتلندا 3 – كازاخستان 1

سان مارينو صفر – روسيا 5

بلجيكا 6 – قبرص 1

مقدونيا الشمالية 1 – الكيان الصهيوني صفر

لاتفيا 1 – النمسا صفر

بولندا 3 – سلوفينيا 2

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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