في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .. هاتريك فينالدوم يقود هولندا لاكتساح إستونيا حقق منتخب هولندا فوزًا ساحقًا على إستونيا، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب يوهان كرويف أرينا، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.