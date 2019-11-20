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رقم الخبر: 268651 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 10:16 الاقسام: سياحة  
متحف المستحاثات والأحافير الطبيعية في مدينة بيرجند

متحف المستحاثات والأحافير الطبيعية في مدينة بيرجند

أقيم في مدينة بيرجند (مركز محافظة خراسان الجنوبية) متحف للمستحاثات والأحافير الطبيعية يحتوي على اندر انواع الاحافير والمتحجرات في المحافظة.
والمستحاثات أو الأحافير هي بقايا حيوان أو نبات محفوظة في الصخور أو مطمورة بعد تحللها خلال الأحقاب الزمنية.ظهر لنا أشكال الحياة بالأزمنة الماضية وظروف معيشتها وحفظها خلال الحقب الجيولوجية المختلفة. ومعظم الحفائر للحيوانات والنباتات عاشت في الماء أو دفنت في الرمل أو الجليد.
ويعتبر الفحم الحجري حفائر للنباتات المتحجرة. ولا يبقي من الأسماك سوي الهيكل العظمي والأسنان وعظام الرأسوقد تترك النباتات والحيوانات الرخوة بصماتها كالأعشاب والرخويات. وأوراق النباتات قد تترك بصمات شكلها وعروقها مطبوعة لو سقطت فوق الطين الذي يجف بعدها. ووجدت متحجرات في حمم البراكين أو في الصخور أو تحت طبقات الجبال والتلال والجليد. ومن الأحافير يمكن تحديد أصول وعمر الإ نسان والحيوان والنبات خلال الحقب التاريخية والجيولوجية التي تعاقبت فوق الأرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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