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رقم الخبر: 268648 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 10:19 الاقسام: عربيات  
حزب الله: مواقف بومبيو تأتي بسياق محاولات واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية

حزب الله: مواقف بومبيو تأتي بسياق محاولات واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية

استنكر حزب الله تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي تعمل لتشريع المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأى ان هذا الموقف باطلا ومرفوضا وغير شرعي وغير قانوني ويتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية التي تدّعي الولايات المتحدة الأميركية زورا الالتزام بها.

وقال حزب الله في بيان له الثلاثاء إن "هذا الموقف وما سبقه من مواقف وخطوات أميركية معادية، هو في سياق محاولات واشنطن الدائمة لتصفية القضية الفلسطينية"، واكد أن "هذه الخطوة لن تغيّر من الواقع شيئاً أن الكيان الإسرائيلي محتل وأن كل احتلال إلى زوال" ، ولفت الى ان "الشعب الفلسطيني المقاوم مصمم على استعادة أرضه وتحرير كل شبر منها وسيكون النصر حليفه باذن الله" .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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