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رقم الخبر: 268646 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 10:18 الاقسام: محليات  
الأجهزة الأمنية الايرانية تلقي القبض على خلية أجنبية مخربة

الأجهزة الأمنية الايرانية تلقي القبض على خلية أجنبية مخربة

ألقت الاجهزة الامنية الايرانية، القبض على خلية من الرعايا الاجانب كانت تمارس تخريب الممتلكات العامة بشكل محترف.

واشتبهت دورية من عناصر أحد الاجهزة الامنية أثناء تفقدها للاوضاع في طهران، مساء الاحد الماضي، بمجموعة من الرعايا الاجانب، قاموا بإضرام النار في خمسة بنوك خلال نصف ساعة.

وأفادت التحقيقات ان هذه الخلية مؤلفة من 7 من الرعايا الاجانب، وكانت تتنقل في شوارع جنوب طهران بواسطة سيارة نيسان زرقاء، وبدأت بتخريب الممتلكات العامة من ساحة الشهيد هرندي، وبالتالي تم كشفهم خلال تخريبهم البنك الخامس، وألقي القبض عليهم.

ولم تقدم المصادر الامنية مزيد من المعلومات الا انهم من رعايا احدى دول الجوار شرق ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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