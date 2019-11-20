ألقت الاجهزة الامنية الايرانية، القبض على خلية من الرعايا الاجانب كانت تمارس تخريب الممتلكات العامة بشكل محترف.

واشتبهت دورية من عناصر أحد الاجهزة الامنية أثناء تفقدها للاوضاع في طهران، مساء الاحد الماضي، بمجموعة من الرعايا الاجانب، قاموا بإضرام النار في خمسة بنوك خلال نصف ساعة.

وأفادت التحقيقات ان هذه الخلية مؤلفة من 7 من الرعايا الاجانب، وكانت تتنقل في شوارع جنوب طهران بواسطة سيارة نيسان زرقاء، وبدأت بتخريب الممتلكات العامة من ساحة الشهيد هرندي، وبالتالي تم كشفهم خلال تخريبهم البنك الخامس، وألقي القبض عليهم.

ولم تقدم المصادر الامنية مزيد من المعلومات الا انهم من رعايا احدى دول الجوار شرق ايران.