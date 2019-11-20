  • الأربعاء ٢٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268645 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 10:04 الاقسام: عربيات  
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ وتدمر معظمها

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ وتدمر معظمها

تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لعدوان صهيوني كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، فجر الاربعاء، ودمرت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما أصيب عدد من المدنيين جراء العدوان.

وذكر مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وأضاف المصدر “أن العمل ما يزال مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان”.

وكالة سانا أشارت إلى أن شظايا أحد صواريخ العدوان أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل وإصابة العائلة المؤلفة من أب وأم وولدين تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب.

ولفتت الوكالة إلى أن شظايا أحد الصواريخ المعادية أصابت أيضاً أحد الأبنية السكنية في ضاحية قدسيا غرب دمشق، ما أسفر عن إصابة فتاة وإلحاق أضرار كبيرة في البناء.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/7629 sec