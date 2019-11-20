اكد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بان الشعب الايراني لن ينسى ابدا خبث القنوات المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء احداث الشغب الاخيرة في البلاد.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" امس الثلاثاء: ان الشعب الايراني لن يسنى ابدا هذه الايام، كيف ان قنوات مثل "بي بي سي" الفارسية و"صوت اميركا" و"من و تو" (انا وانت) و"ايران اينترناشنال"، بتمويلها من ميزانيات دول اجنبية ومجموعة بهلوي، تسعى للايحاء بان مثيري الشغب المنظمين والقتلة الجناة وحارقي الممتلكات هم منتقدون سياسيون.

واضاف، ان القنوات المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لنشر الفوضى في ايران.

ووصف بعيدي نجاد قناة "من و تو" بانها شركة مفلسة تماما من الناحية الاقتصادية واضاف، ان هذه القناة التي تدار عبر تمويلها من اموال الشعب الايراني المنهوبة من قبل اسرة بهلوي قد تحولت الى جهاز دعاية لهذه الاسرة.

وبشأن تجمع نحو 20 شخصا امام السفارة الايرانية في لندن اول امس وهم يرفعون العلم العراقي دعما لتنظيم ارهابي يدعو لانفصال خوزستان قال السفير الايراني، ان دعم رعايا سائر الدول لهذا التنظيم الارهابي يكشف بان حماة انفصال خوزستان الموجودين خارج ايران قد اضطروا لاماطة اللثام عن وجوههم.