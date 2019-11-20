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رقم الخبر: 268638 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 20:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية توقع صفقات لبيع منتجات الأمان والسلامة المصنوعة بتكنولوجيا النانو

شركة ايرانية توقع صفقات لبيع منتجات الأمان والسلامة المصنوعة بتكنولوجيا النانو

عقدت شركة "اجينه ابزار بارس" الايرانية الناشطة في مجال انتاج قفازات السلامة والامان باستخدام النانو تكنولوجيا، عقدت صفقات لبيع منتجاتها مع عدد من الشركات الاجنبية.

وعرضت هذه الشركة المعرفية الايرانية منتجاتها في معرض الدولي "لاجهزة وادوات السلامة والامان" المنعقد بمدينة دوسلدورف الالمانية؛ حيث نجحت في توقيع عقود صادرات منتجاتها مع عدد من الشركة في الدول الاوروبية والاسيوية والافريقية واميركا اللاتينية، المشاركة في هذا المعرض.
وقال المدير العام لشركة "اجينه ابزار بارس" في تصريح له اليوم الثلاثاء حول معروضاتها خلال معرض دوسلدروف : ان الاقبال الذي لقيه الجناح الايراني ضمن المعرض خاصة بشان المنتج الجديد اي القفاز ضد الماء والحمض، شكل دافعا لمدرائنا، وبما يسهم في توسيع نشاطات الشركة.
وتابع : ان ممثلي الشركة في المعرض اجروا مباحثات مع ممثلي الشركات الاجنبية من ألمانيا وبريطانيا وجنوب افريقيا وايطاليا وبولندا وتركيا والارجنين وجمهورية اذربيجان والبرازيل؛ وقد تكللت بالتوقيع على صفقات لبيع المنتجات الوطنية الىها.

 
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