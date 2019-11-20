استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال من ارجاء البلاد.

وأفاد الموقع الالكتروني لمركز نشر وحفظ مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي، ان سماحته استقبل مساء اليوم الثلاثاء حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال الايرانيين، في مقر حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.

وسنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.