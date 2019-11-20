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رقم الخبر: 268636 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 20:14 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يستقبل حشداً من المنتجين ورجال الأعمال في البلاد

قائد الثورة يستقبل حشداً من المنتجين ورجال الأعمال في البلاد

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال من ارجاء البلاد.

وأفاد الموقع الالكتروني لمركز نشر وحفظ مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي، ان سماحته استقبل مساء اليوم الثلاثاء حشدا من رواد الاعمال والمنتجين ورجال الاعمال الايرانيين، في مقر حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.
وسنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.

 
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