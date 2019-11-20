*موسكو تندد باعتزام أنقرة شن عملية عسكرية جديدة في سوريا *الخارجية السورية: الموقف الأميركي إزاء المستوطنات باطل ولا أثر قانونياً له *الجيش يثبت نقاطه في قريتي الدشيشة والطويلة على المحور الغربي لبلدة تل تمر

قال التلفزيون السوري إن القوات الأمريكية نفذت الثلاثاء، إنزالا جويا من مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي واختطفت شابين شقيقين.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من وقوع انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، وفق ما أفاد التلفزيون السوري، فجر الثلاثاء. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الانفجارات ومصدرها.

كما قال التلفزيون إن القوات التركية والمسلحين المساندين لها، واصلت العدوان على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع استمرار سرقتهم ممتلكات الأهالي وخطف الشباب بريفي تل تمر ورأس العين.

وذكر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين القوات التركية و"قوات سوريا الديمقراطية" على محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالي، وسط استمرار المسلحين وداعميهم باستهداف منازل المدنيين بسلاحي المدفعية ومدافع الهاون.

وأفادت القناة الرسمية بأن المجموعات المسلحة تواصل سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في القرى والبلدات التابعة لناحيتي تل تمر ورأس العين بالتوازي مع قيامها بمداهمة المنازل ووضع حواجز على الطرقات لاختطاف الشبان وتقودهم مكبلين إلى جهات مجهولة.

وبينت في السياق أن القوات التركية عمدت خلال الأسابيع الماضية إلى سرقة محولات الكهرباء والمعدات الزراعية والمواشي والمولدات الكهربائية والمحروقات الخاصة بها العائدة للأهالي، ونهبت المفروشات من المنازل إضافة إلى اختطاف عشرات الشبان في ناحيتي رأس العين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي.

إلى ذلك نددت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، بمقترح تركي بشأن القيام بعملية عسكرية جديد شمال شرقي سوريا لتطهيرها من المسلحين الأكراد، الذين تصفهم تركيا بأنهم "إرهابيين".

وقالت موسكو، الثلاثاء، إن تعهد تركيا بالقيام بعملية جديدة في شمال سوريا، إذا لم يجر تطهيرها من المسلحين الأكراد، أثار دهشتها، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن موسكو نفذت بالكامل التزاماتها بموجب اتفاق أبرمه الرئيس فلاديمير بوتن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان: "بفضل مجموعة الإجراءات التي نفذتها روسيا الاتحادية، أمكن تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار في الوضع".

وأضاف أن "دعوة وزير الخارجية التركي لعمل عسكري لن يكون من شأنها سوى تصعيد الوضع في شمال سوريا بدلا من حل الأمور بالشكل المنصوص عليه في مذكرة تفاهم مشتركة وقعها الرئيسان الروسي والتركي".

وتأتي تصريحات وزارة الدفاع الروسية هذه ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، قال فيها إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تخرج وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

وكانت وكالة أنباء الأناضول نقلت عن الوزير التركي قوله، الاثنين، إن أنقرة ستبدأ عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين.

وأضاف أن واشنطن وموسكو لم تنفذا ما نصت عليه الاتفاقات التي أوقفت عملية تركية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

ودعا جاويش أوغلو واشنطن وموسكو الاثنين إلى تنفيذ ما هو ضروري بموجب الاتفاقات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سترسل مزيدا من أفراد الشرطة العسكرية من أجل استقرار الوضع على الحدود السورية التركية، وفق ما ذكرت رويترز.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاقيات تنص على إبعاد المسلحين الأكراد مسافة 35 كيلومترا على الأقل إلى الجنوب من الحدود التركية مع سوريا.

من جهة اخرى أدانت سوريا بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يمثل الحلقة الأحدث في ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية واستمرار عدائها المستحكم للأمة العربية ودعمها اللامحدود للكيان الصهيوني.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "هذا الموقف الأميركي باطل ولا أثر قانونيا له كما هو الحال بالنسبة لموقف واشنطن إزاء القدس والجولان السوري المحتل ويظهر مجددا عمق الفجوة التي تفصل الولايات المتحدة الأميركية عن المجتمع الدولي نتيجة سياساتها الخرقاء التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة، الأمر الذي بدا جليا خلال التصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المتعلق بوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

ميدانياً أنهت وحدات من الجيش العربي السوري أعمال تثبيت عدة نقاط تابعة لها في المحور الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك ضمن مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية الأهالي.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن وحدات من الجيش ثبتت نقاطها في قريتي الدشيشة والطويلة التي انتشرت فيهما الاثنين في المحور الغربي لبلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

وكانت وحدات من الجيش وسعت الاثنين عمليات انتشارها في غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت أربع نقاط جديدة منها قريتا الدشيشة والطويلة.

واستكملت قوات حرس الحدود في الجيش العربي السوري في الرابع عشر من الجاري انتشارها على الحدود مع تركيا بدءا من ريف رأس العين الشمالي الشرقي وصولاً إلى بلدة عين ديوار بريف المالكية بطول أكثر من 200 كم.

*أردوغان: ندرك أن الدعم الأمريكي للمليشيات الكردية في سوريا لن ينتهي على الفور

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدرك أن الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد لن ينتهي على الفور، لكن معركتنا ضد "الجماعات الإرهابية" مستمرة.

وتابع قائلا: "من يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي (ي ب ك) على أنه كيان يحارب ضد داعش، يحاولون التستر على جرائمه ضد المدنيين".

وشدد أردوغان على أن أنقرة ستواصل معركتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية والمقاتلين الأكراد "حتى يتم وقف جميع التهديدات ضد البلاد والقضاء على آخر إرهابي"، منوها بأنه "لا يمكن تحقيق أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها".

*بيان من قوات الأمن الكردية بخصوص رشق الدورية الروسية بالحجارة في عين العرب

كما أعلنت قيادة الأمن الداخلي (الآساييش) الكردية أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حادثة التعرض للدورية الروسية المشتركة في مدينة عين العرب بشمال سوريا، وضمان عدم تكرارها.

وجاء في بيان القيادة الكردية بشمال شرقي سوريا إن تعرض الدورية الروسية المشتركة يوم الإثنين في مدينة كوباني (عين العرب) إلى رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل مجموعة من الأهالي الغاضبين، "هو أمر مؤسف جدا، وسنتخذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار هكذا حوادث".

وشدد البيان أن القوات الروسية المنتشرة في مدينة كوباني (عين العرب) والشريط الحدودي، وفق اتفاقية سوتشي "هي ضمانة لجلب الاستقرار والأمن في المنطقة".