تعرضت قرى سكنية في محافظة صعدة الثلاثاء، لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأفاد مصدر محلي عن تعرض منازل وممتلكات المواطنين في مديرية رازح الحدودية للقصف بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى تضرر ممتلكات ومنازل المواطنين.

واستهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي الاثنين، قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، ما تسبب في أضرار في المنازل والممتلكات.

وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي متواصل بشكل يومي الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا ويخلف خسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

إلى ذلك أفشل الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في تعز وكبدوهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل نفذها مرتزقة العدوان في جبهة القحيفة بمديرية مقبنة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال صد الزحف.