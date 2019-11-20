وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه سيتم إلغاء القرار الصادر بتاریخ 18 نوفمبر بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، وتكليف صباح خالد الحمد الصباح للقيام بذلك.

وبحسب القرار الأميري، یكلف صباح خالد الحمد بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وأضاف البيان أنه "على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة".

وكان جابر المبارك قد تقدم باستقالة الحكومة في 14 نوفمبر الجاري إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

في السياق بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، رسالة إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتذار الأخير عن تولي منصب رئاسة الوزراء.

ونشرت وكالة الأنباء الكوينية "كونا" نص رسالة أمير الكويت، التي قال فيها: "الأخ سمو الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظه الله تحیة طیبة وبعد ،،، یسرنا أن نعرب لسموكم عن خالص تمنیاتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافیة وبعد".

فلقد "تسلمنا بكل التقدیر رسالة سموكم الكریمة المتعلقة بأمرنا بتعیین سموكم مجددا رئیسا لمجلس الوزراء وبتكلیفكم بترشیح اعضاء الوزارة الجدیدة، واعتذاركم عن هذا التعیین بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019".

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.