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رقم الخبر: 268625 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: اقتصاد  
لأول مرة.. إيران تصدّر وقود الطائرات

لأول مرة.. إيران تصدّر وقود الطائرات

صدّرت ايران أول شحنة من وقود الطائرات بحجم 1000 طن، أمس الثلاثاء، عبر السوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية، الى الأسواق التصديرية الخارجية، وهي الأولى من نوعها في السنة المالية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار 2019).

وتبلغ قيمة صفقة وقود الطائرات (ATK) واقع 605 أطنان للطن الواحد، حيث تم عرض وتصدير هذه الشحنة من قبل الشركة الوطنية الايرانية للمشتقات النفطية من ضمن مشتقات أخرى منها 242 ألف طن ديزل، و106 آلاف طن بنزين أوكتان 91، بحانب 10 آلاف طن بنزين أوكتان 87.

كما طرحت شركة النفط الوطنية 2 مليون برميل نفط خفيف في السوق التصديرية للبورصة.

 
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