لأول مرة.. إيران تصدّر وقود الطائرات صدّرت ايران أول شحنة من وقود الطائرات بحجم 1000 طن، أمس الثلاثاء، عبر السوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية، الى الأسواق التصديرية الخارجية، وهي الأولى من نوعها في السنة المالية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار 2019).