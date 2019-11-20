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رقم الخبر: 268624 تاريخ النشر: تشرين الثاني 19, 2019 الوقت: 17:52 الاقسام: اقتصاد  
إنطلاق المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية في طهران

إنطلاق المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية في طهران

إفتتح في مدينة المعارض الدولية بطهران المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية.

وحضر مراسم افتتاح المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية الذي يقام على مساحة 28 ألف مترمربع في مدينة المعارض الدولية بطهران، بهمن حسين زاده الرئيس التنفيذي للمعارض الدولية في الجمهورية الإسلامية، وحبيب الله أنصاري رئيس اتحاد صناعات الأجهزة والمعدات المنزلية الايرانية.

وقال أنصاري: ان ايران متقدمة في صناعات الأجهزة والمعدات المنزلية، وهذا المعرض يظهر قدرات الشركات المحلية لدعم البضائع الإيرانية. وأضاف: ان عدد الشركات المشاركة في معرض هذا العام شهد زيادة بمقدار 35 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً لمنظمي المعرض، تشارك 294 شركة محلية و27 شركة أجنبية في المعرض الدولي التاسع عشر للمعدات المنزلية الذي يستمر حتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي .

 
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